Le père de Roberto Firmino est décédé

Triste nouvelle pour Roberto Firmino. L’attaquant brésilien désormais en Arabie saoudite du côté d’Al-Ahli a eu la triste nouvelle d’apprendre le décès de son père José Roberto Cordeiro de Oliveira alors âgé de 62 ans. Ce dernier était en voyage du côté de Dubaï et la famille est toujours en discussion avec l’ambassade afin de rapatrier son corps vers le Brésil.

La suite après cette publicité

«Les héros ne portent pas tous des capes, certains s’appellent papa. Mon père, José, était le héros de mon enfance, une inspiration et un exemple. Un homme généreux, sérieux, honnête et dévoué à la famille» avait d’ailleurs écrit le joueur dans sa biographie : «Si Señor - My Liverpool Years»