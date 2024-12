Lille - Sturm Graz : les compositions sont là

La Ligue des Champions se poursuit et Lille défie ce mercredi soir le Sturm Graz dans le cadre de la 6e journée. L’occasion pour les Dogues de viser le top 8. A domicile, les Dogues s’articulent dans un 3-5-2 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart derrière Bafodé Diakité, Alexsandro Ribeiro et Mitchel Bakker. L’entrejeu est composé de Benjamin André et Ayyoub Bouaddi tandis que Thomas Meunier et Ismaily assurent les rôles de pistons. Rémy Cabella est placé un cran plus haut avec Osame Sahraoui tandis que Jonathan David est placé en pointe.

De leur côté, les Autrichiens s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Daniil Khudyakov dans les cages derrière Max Johnston, Niklas Geyrhofer, Gregory Wüthrich et Dimitri Lavalée. Malick Junior Yalcouyé, Tochi Chukwuani et Jon Gorenc Stankovic composent le milieu de terrain avec Otar Kiteishvili. En pointe, Mika Biereth est accompagné par William Bøving.

Les compositions :

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Alexsandro, Bakker - Meuner, André, Bouaddi, Ismaily - Cabella, David, Sahraoui

Sturm Graz : Khudyakov - Johnston, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée - Yalcouyé, Chukwuani, Gorenc Stankovic - Kiteishvili - Biereth, Bøving