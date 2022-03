FC Barcelone-Osasuna : les compositions officielles

Trois jours après son match nul face à Galatasaray à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa (0-0), le FC Barcelone reçoit Osasuna au Camp Nou dans le cadre de la 28ème journée de Liga. De retour dans le groupe pour cette rencontre, Dani Alves et Gavi sont alignés d'entrée. Tandis que Nico González est suspendu, et que Sergi Roberto, Ansu Fati et Samuel Umtiti sont forfaits.

Du côté d'Osasuna, onzième du championnat avant ce match, Chimy Ávila est suspendu et Jesús Areso est blessé. Jagoba Arrasate décide alors d'articuler les siens dans un système en 4-3-3, où le jeune ailier droit Iker Benito (19 ans) est titularisé sur l'aile. Kike García occupe naturellement la pointe de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dani Alves, Piqué, García, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres.

Osasuna : Herrera - Vidal, D. García, Cruz, Cote - Javi Martínez, Torró, Moncayola - Benito, K. García, R. García.