Rémi Garde ne ferme pas la porte à un retour à l'OL

Successeur de Claude Puel sur le banc de l'Olympique Lyonnais en 2011, Rémi Garde a laissé de bons souvenirs du côté des Gones avec une Coupe de France en 2012 et un trophée des Champions dans la foulée. Les derniers sacres du club rhodanien. Parti en 2014 pour des raisons personnelles, il a expliqué sur OLTV dans l'émission OL Night System qu'il garde de bons rapports avec le club. S'il ne se porte pas candidat, il ne ferme néanmoins pas la porte à un retour dans un club où il s'est distingué en tant que joueur puis en tant que coach.

« C’est toujours difficile de répondre à une telle question. Il faut beaucoup de paramètres pour que cela se produise. Je suis parti de l’OL et je m’en suis expliqué. Je n’avais rien contre l’OL et les personnes qui travaillaient à ce moment-là. C’était une réponse à une situation personnelle. Cela avait été plus ou moins bien pris à l’époque. Mon amour de l’OL est toujours le même depuis mon enfance. Je dirais donc pourquoi pas revenir à l’OL. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Je ne postule en rien. Je ne suis pas fâché avec l’OL. »