Lazio : Ciro Immobile agressé par ses supporters devant l’école de son fils

Il y a encore quelques semaines, la Lazio de Rome pouvait prétendre à un bel avenir sur la scène européenne. En embuscade pour accrocher le top 5 du championnat italien, le club laziale s’était offert par la même occasion le scalp du Bayern Munich. Mais aujourd’hui, tout s’est écroulé. Balayés à l’Allianz Arena par la formation bavaroise et éliminés de la Ligue des Champions, les Biancocelesti enchaînent également les revers en Serie A. Cette mauvaise série a d’ailleurs eu raison de Maurizio Sarri, qui a démissionné de son poste d’entraîneur en milieu de semaine. La situation préoccupante du club romain crispe ses supporters qui s’en sont pris à l’une de leurs idoles, Ciro Immobile. Comme relayé par l’AFP, l’attaquant italien et capitaine de la Lazio a été agressé verbalement et bousculé par ses propres fans alors que celui-ci se rendait à l’école de son fils, accompagné de sa femme, ce vendredi.

La suite après cette publicité

Conséquence, le joueur de 34 ans a décidé de porter plainte contre… la presse italienne qu’il estime être responsable de cette agression pour avoir notamment évoqué une éventuelle implication de sa part dans l’éviction de son entraîneur. «Tout cela, malheureusement, fait suite à une incitation à la haine encouragée par une partie de la presse et des journalistes à travers leurs réseaux sociaux qui ont répandu des motifs de haine contre Ciro Immobile, rapportant des faits ne correspondant pas à la réalité», ont révélé les avocats du Transalpin avant de poursuivre : «De telles déclarations sont gravement diffamatoires et donc préjudiciables à son image, aussi bien professionnelle que personnelle et seront portées à la connaissance du magistrat compétent. L’incitation à la haine, surtout gratuite, est un crime qui doit être puni. »