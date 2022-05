Real Madrid : le groupe pour la finale de la Ligue des champions

Ils sont 26. Élus par Carlo Ancelotti pour effectuer le voyage de Madrid à Saint-Denis. Dans la banlieue parisienne ce samedi, à 21h (à suivre en direct commenté sur FM), ils ont tous une chance, plus ou moins grande, de disputer la finale de Ligue des Champions face au Liverpool FC de Jürgen Klopp.

Trois gardiens, sept défenseurs, huit milieux et huit attaquants. Les trois Français, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Karim Benzema sont du voyage pour le Stade de France. Très peu apparus cette saison, Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Diaz et Gareth Bale font également le nombre devant, tout comme Isco et Dani Ceballos au milieu.

Gardiens : Courtois, Lunin et Fuidias.

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo et F. Mendy.

Milieux de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Isco et Camavinga.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.