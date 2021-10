Didier Drogba va devenir consultant sur Canal Plus pour la Ligue des Champions

Canal Plus s'offre un nouveau consultant star pour ses soirées de Ligue des Champions. Après avoir fait venir Éric Abidal, Rudi Garcia et Samir Nasri, la chaîne cryptée a réussi à convaincre Didier Drogba d'animer quelques émissions du Canal Champions Club, le programme d'avant et d'après match de C1. C'est L'Equipe qui dévoile cette information.

La suite après cette publicité

Âgé de 43 ans maintenant, l'ancien attaquant ivoirien, vainqueur de la coupe aux grandes oreilles en 2012 avec Chelsea, était en discussion avec le groupe Canal depuis plusieurs semaines. Il a finalement dit oui pour quelques soirées seulement, dont la première en date est prévue le 19 octobre prochain aux côtés d'Hervé Mathoux et de Laure Boulleau.