Amicaux : l’OL s’impose aisément contre Chassieu-Décines

À l’instar de plusieurs équipes de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais faisait sa rentrée ce samedi. Après une semaine de préparation pour se remettre en condition suite à des vacances dûment méritées, les Gones reprenaient le chemin du terrain avec une opposition face à Chassieu-Décines, une équipe de National 3 dans la banlieue sud-est de Lyon. Forcément, ce match faisait alors office de remise au niveau physique et était l’occasion de remettre le bleu de chauffe avec de la confiance pour la bande de Pierre Sage. Au Groupama OL Training Center, sous le soleil radieux de Décines-Charpieu, tous les ingrédients étaient donc réunis pour voir l’OL parfaitement lancer sa pré-saison devant ses supporters.

Ne pouvant pas compter sur Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, actuellement en stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris avec la France, Pierre Sage devait également se passer d’Orel Mangala, revenu en dernier avec sa participation à l’Euro avec la Belgique. En revanche, le tacticien de 45 ans avait le reste de son effectif à disposition et les recrues Abner et Moussa Niakhaté étaient aussi de la partie. D’entrée, l’OL a pris l’avantage de la conservation face à son voisin. Plus entreprenants, les coéquipiers de Clinton Mata ont même ouvert le score grâce à un but opportuniste du gauche de Johann Lepenant (1-0, 11e). Inspirés, les Gones récupéraient même un penalty dans la foulée après une chevauchée de Mama Baldé. Gift Orban ne s’est pas fait prier pour ajuster le gardien chasseland (2-0, 14e).

Doublés pour Lepenant et Molebe, deux alertes pour Nuamah et Matic

Dans une rencontre à trois tiers-temps de 30 minutes, Pierre Sage procédait alors à une large revue d’effectif à la demi-heure de jeu et Saïd Benrahma faisait alors son entrée en jeu. Inspiré, l’Algérien a fait vivre un calvaire aux défenseurs adverses alors que les défenseurs olympiens n’ont pas eu énormément de travail à fournir à l’image d’un Moussa Niakhaté peu mis à contribution mais rassurant sur ses quelques interventions. Et alors que Johann Lepenant s’est offert le doublé à la 44e minute de jeu, l’OL a continué de dérouler. Mise à l’honneur ce samedi, la jeunesse lyonnaise a également fait parler son talent avec un but plein de sang-froid de Romain Perret suite à un centre précis de Chaïm El Djebali (4-0, 60e). Le dernier tiers-temps a permis à l’OL de continuer de travailler sur sa possession et son contrôle du cuir. Face à des adversaires timides défensivement, les derniers sixièmes de Ligue 1 n’ont pas été inquiétés.

Mama Baldé, à la suite d’une belle action collective, a corsé l’addition (5-0, 67e). Pour le dernier quart d’heure, Ernest Nuamah et Ainsley Maitland-Niles faisaient aussi leurs apparitions ainsi que le jeune talent Enzo Molebe, annoncé comme un crack de la génération 2007 et qui sort d’un bel Euro U17 avec la France. L’ancien de l’ACBB n’a pas mis beaucoup de temps à démontrer pourquoi il était si encensé. Sur un centre de Benrahma, l’attaquant de 16 ans a trompé le gardien adverse à l’aide d’une reprise acrobatique qui a touché la barre transversale avant de rentrer (6-0, 82e). Remuant, le prodige lyonnais s’offrait un doublé en fin de rencontre sur un nouveau service de Benrahma (7-0, 88e). En somme, voilà une bien belle manière pour l’OL de retourner au travail avant le début de la cuvée 2024-2025. Seule ombre au tableau : les sorties sur des alertes physiques pour Nemanja Matic et Ernest Nuamah, tous deux touchés à la cheville.