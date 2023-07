Amiens sur le point d’enrôler son leader technique

En quête d’un milieu de terrain capable d’imposer rapidement son rythme et sa touche technique, Amiens avait jeté son dévolu sur Frank Boya. Le milieu camerounais est sur le point de rejoindre la Ligue 2.

Très à l’aise techniquement et doté d’un bon pied droit, le milieu de 27 ans va donc quitter la Belgique et le Royal Antwerp où il évoluait depuis 2020. Un bon renfort pour Amiens qui récupère un milieu de terrain expérimenté et qui reste sur une saison pleine en Jupiler Pro League.

