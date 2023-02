PSG : les mots très forts de Pauleta sur Mbappé

La suite après cette publicité

C’est un secret de polichinelle : Kylian Mbappé (24 ans) est le facteur X du Paris Saint-Germain. Le Bondynois l’a encore prouvé dimanche, au Vélodrome, contre l’OM (3-0), en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive à Lionel Messi. Candidat déclaré au Ballon d’Or, le champion du monde 2018 fait déjà partie des meilleurs. Ce qui a le don d’impressionner une autre légende du Parc des Princes, un certain Pedro Miguel Pauleta. «On est devant un phénomène qui va marquer l’histoire», a lâché, sans détour, l’ancien buteur parisien auprès de L’Équipe. « C’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Il mérite ce record (co-meilleur buteur du club avec Cavani et ses 200 buts, NDLR) et j’espère qu’il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG. »

Et le Portugais, aujourd’hui âgé de 49 ans, de poursuivre. « C’est un buteur mais surtout sa force mentale, physique et sa vitesse. Il a tout pour réussir comme Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quand il est lancé, c’est impossible pour les défenseurs de l’arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l’image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche. C’est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n’ont pas vu. […] C’est un phénomène qui peut battre tous les records », a conclu Pauleta, qui voit Mbappé capable de connaître une carrière aussi grande que celle de Messi et Cristiano Ronaldo. Voilà qui devrait ravir KM7.

