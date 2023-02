PSG : Nasser al-Khelaïfi met les choses au clair après la victoire à Marseille

La suite après cette publicité

Revoilà Nasser al-Khelaïfi. Ce dimanche, dans un stade Vélodrome en fusion, le Paris Saint-Germain a éteint l’Olympique de Marseille (3-0), grâce notamment à sa doublette de luxe, Kylian Mbappé - Lionel Messi. Le génie français (doublé, passe décisive) et le septuple Ballon d’Or (doublé… de passes décisives, un but) ont fait très mal à la défense d’Igor Tudor. Un succès ô combien important pour le leader parisien, qui compte désormais 8 points d’avance sur son dauphin olympien.

« On a vu le vrai visage du PSG »

Mais surtout, cette victoire laisse entrevoir de belles choses pour la fin de la saison francilienne, quand tout était sur le point de virer au cauchemar une semaine auparavant, au sortir d’un succès renversant et in extremis face au LOSC Lille (4-3), au Parc des Princes. Surtout qu’après la défaite face au Bayern Munich (0-1), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, tout le monde tapait sur ce PSG et l’enterrait déjà, ou presque, pour la suite des événements, tout comme Christophe Galtier.

Mais l’entraîneur du PSG s’est offert un joli sursis, si ce n’est plus, en allant gagner à Marseille. En attendant, son président a décidé de sortir du silence pour mettre les choses bien au clair sur la situation parisienne du moment. « Je suis très heureux de ce match, on a fait un grand match, c’est le grand PSG, a d’abord lancé le dirigeant qatari à notre micro, en zone mixte, avant de poursuivre. J’ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach. On a gagné avec ma manière ce soir, on a joué contre un grand Marseille. On a vu le vrai visage du PSG, il y a beaucoup de choses positives. On était très agressifs. »

Galtier conforté, le président du PSG confiant et optimiste

Et Nasser de rappeler les conditions délicates dans lesquelles Christophe Galtier devait avancer ces dernières semaines, après une première partie de saison quasi parfaite. « Galtier joue-t-il son avenir en Ligue des Champions ? Non, j’ai toujours eu confiance en mon coach. Ça a été compliqué après la Coupe du Monde, surtout pour nous, on avait beaucoup de joueurs (qui y étaient, NDLR), on a eu beaucoup de blessures. »

« Concernant l’épée de Damoclès, j’ai une relation directe avec ma direction sportive : Luis Campos, mais aussi mon président, qui a été omniprésent dans le soutien, parce que c’était une période difficile. La victoire de Lille était importante, de l’arracher en fin de match, ça dénote un état d’esprit, une envie des joueurs d’aller chercher jusqu’au bout une victoire, qui était bien compromise, avait lui confié Galtier au micro de Prime Video quelques minutes avant. Ce soir, le visage de l’équipe donne du baume au cœur et il faudra renouveler ce genre de performances. Quand on est capable de le faire ici au Vélodrome, on peut être capable de le faire partout. »

Le patron des champions de France en titre a ensuite affiché sa confiance à l’égard de l’avenir à court terme de son club. « Si je suis confiant avant le Bayern ? Oui, toujours. Je veux donner beaucoup de confiance aux joueurs, à tout le monde, et pour vous les médias, comme ça vous parlez un peu plus de nous (sourire). » Voilà qui a le mérite d’être clair et qui devrait permettre aux joueurs du Paris SG de préparer le match de leur saison, contre le Bayern, à Munich (le 8 mars prochain), de la meilleure des manières.