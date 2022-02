Guerre en Ukraine : Wojciech Szczęsny confirme son choix de ne pas jouer contre la Russie

Interrogé à l'issue de la victoire acquise sur le terrain d'Empoli (3-2), le gardien de but de la Juventus Wojciech Szczęsny a expliqué son choix de ne pas participer à la demi-finale des barrages face à la Russie, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. L'international polonais (62 capes), marié à une Ukrainienne, a été l'un des premiers de la sélection à prendre position concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a été suivi par ses coéquipiers chez les Aigles Blancs, parmi eux Robert Lewandowski.

«Oui, j'ai décidé de faire le choix de ne pas jouer le match contre la Russie en barrages pour la Coupe du monde. Je suis très heureux que mes coéquipiers aient fait de même. En tant qu'équipe nationale, nous ne jouerons pas ce match. Si nous devons la perdre par défaut, nous la perdrons la tête haute, en sachant que nous avons fait ce qu'il fallait. Cela dit, nous espérons que les gens feront les bons choix, que le match ne sera pas joué et que la Russie ne jouera pas la Coupe du monde. Mais cela ne dépend pas de nous, nous avons fait notre travail. (...) La plupart des membres de ma famille, depuis quelques semaines, sont loin de l'Ukraine. Donc ils sont bien. Il y a encore des gens en Ukraine qui se cachent et tentent de s'échapper. Pour l'instant, ils vont bien, mais la situation est ce qu'elle est, mauvaise, et je suis vraiment désolé.»