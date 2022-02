Barrage CdM, conflit Ukraine-Russie : la Pologne refuse d'affronter la Russie

Décision forte. Le président de la Fédération polonaise de football a indiqué ce samedi sur Twitter que la sélection emmenée par Robert Lewandowski « n'a pas l'intention de disputer » son match de barrage pour la Coupe du monde 2022 contre la Russie, prévu le 24 mas prochain. « Finies les paroles, il est temps d'agir ! [...] C'est la seule bonne décision. Nous sommes en pourparlers avec les fédérations suédoises et tchèques pour présenter une position commune à la FIFA », précise aussi Cezary Kulesza, alors que Polonais, Suédois et Tchèques avaient déjà publié un communiqué commun dans lequels ils expliquaient ne pas vouloir jouer en Russie.

La suite après cette publicité

Le capitaine des Białe Orły, qui a discuté avec ses partenaires en sélection, s'est lui félicité de la décision de sa Fédération. « C'est la bonne décision ! Je ne peux pas imaginer jouer un match avec l'équipe nationale russe dans une situation où l'agression armée en Ukraine se poursuit. Les footballeurs et les fans russes ne sont pas responsables de cela, mais nous ne pouvons pas prétendre que rien ne se passe », explique la machine à buts du Bayern Munich sur Twitter également. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, attaquée par la nation de Vladimir Poutine, n'a pas fini de se répercuter sur le monde du football.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF