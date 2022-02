CdM, conflit Russie-Ukraine : le message de Lewandowski sur le barrage contre la Russie

Incroyable mais vrai, la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine, Vladimir Poutine déclarant ouvertement la guerre à son pays voisin. Cela entraîne de nombreux mouvements de fuite du peuple ukrainien, notamment vers la Pologne, pays frontalier et membre de l'OTAN. Les conséquences de ce conflit se font aussi déjà ressentir dans le monde du football, et les inquiétudes sont aussi nombreuses. À commencer par les barrages de la Coupe du monde 2022 qui approchent à grands pas. La Pologne, justement, doit se rendre en Russie le 24 mars prochain pour y affronter la Sbornaïa. Chose que la fédération des Białe Orły refuse, tout comme son homologue suédoise.

La suite après cette publicité

Capitaine des Polonais et star mondiale du ballon rond, Robert Lewandowski a pris la parole à ce sujet par le biais d'un message posté sur son compte Twitter ce vendredi. « Toute la beauté de ce qu’est le sport est contraire à ce qu’apporte la guerre. Pour toutes les personnes à qui importe la paix et la liberté nous devons être solidaire avec les victimes de l’agression militaire contre l’Ukraine. En tant que capitaine de la sélection je parlerai avec mes coéquipiers concernant le match contre la Russie, pour obtenir une position commune et présenter notre décision au président de la fédération polonaise de football dès que possible », a ainsi communiqué le serial buteur du Bayern Munich. Reste à connaître la décision des joueurs polonais.