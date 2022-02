Barrages CdM : la fédération suédoise refuse d'affronter la Russie

Les barrages de la zone Europe pour accéder à la Coupe du monde démarrent dans un mois (les demi-finales auront lieu le 24 mars et les finales le 29 mars, ndlr). La Russie et la Suède sont tombées dans la même voie et peuvent potentiellement s'affronter en finale. Les Russes jouent leur demi-finale face à la Pologne, pendant que les Suédois recevront les Tchèques. Sauf qu'après le début de l'invasion ukrainienne par l'armée russe cette nuit, la fédération suédoise refuse désormais d'affronter la Sbornaya en cas de finale potentielle.

La suite après cette publicité

C'est ce qu'a affirmé le président de la fédération Karl-Erik Nilsson dans un message rapporté par l'agence Reuters. Il estime «impensable que nous jouions un match de football en Russie dans quelques semaines.» Le dirigeant espère néanmoins une désescalade du conflit. «Nous devrions prendre notre temps et voir quelles actions sont nécessaires. Pour le moment, nous espérons que les armes seront déposées et que la paix et la liberté verront le jour.» Dans la journée, nous avons appris que l'UEFA allait tenir une réunion d'urgence ce vendredi à 10h.