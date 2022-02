Conflit Russie-Ukraine : l'UEFA convoque une réunion d'urgence

La tension est à son paroxysme entre la Russie et l’Ukraine, notamment depuis les premières attaques russes survenues ce matin. Face à la gravité de la situation, le monde du football n’est pas épargné. D’ailleurs, l’UEFA vient d’annoncer qu’elle organise une réunion d’urgence demain à 10h.

La suite après cette publicité

« Suite à l'évolution de la situation entre la Russie et l'Ukraine, le président de l'UEFA a convoqué une réunion extraordinaire du Comité exécutif à 10h00 CET le vendredi 25 février, afin d'évaluer la situation et de prendre toutes les décisions nécessaires », indique l’instance dirigeante.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.