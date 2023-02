FC Barcelone : Alex Baldé fait confiance à Jorge Mendes pour sa prolongation

La suite après cette publicité

Nouveau phénomène tout droit sorti de la Masia, Alejandro Balde a tout pour s’imposer au plus haut niveau avec le FC Barcelone. Lui qui a mis sur le banc l’indéboulonnable Jordi Alba, il a grandement participé au renouveau du Barça depuis que Xavi est la tête du vestiaire catalan. Et comme souvent avec un jeune du centre de formation des Blaugranas qui explose avec l’équipe première, ce dernier voit sa côte grimper auprès de plusieurs clubs en Europe.

Mais l’actuel leader de la Liga compte conserver le latéral gauche de 19 ans, dont le contrat expire le 30 juin 2024. Dans un entretien accordé à Sport, l’international espagnol a évoqué une possible prolongation. « Il est vrai que Jorge (Mendes) était ici l’autre jour pour parler avec Laporta et qu’ils ont eu des discussions. Mon intention est de rester ici, mais je ne sais pas ce qui pourrait se passer à l’avenir, je laisse tout entre ses mains, je lui fais confiance autant que possible et j’espère que tout sera résolu. »

