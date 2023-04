Affaire Dani Alves : les avocats du Brésilien réclament sa remise en liberté

Incarcéré depuis trois mois pour le viol présumé d’une femme à Barcelone, Dani Alves a vu ses avocats réclamer sa libération sous caution ce jeudi, rapporte l’AFP. Une demande qui intervient quelques jours après un nouveau témoignage du joueur plaidant des relations consenties. La défense du joueur envisagerait cette fois de baser sa demande sur la fourniture de preuves vidéo, permettant ainsi de confronter le récit de la plaignante.

En février dernier, le premier recours de la défense du Brésilien avait été rejeté par «risque élevé de fuite», lié «à la peine élevée qui peut lui être infligée dans cette affaire», aux «sévères indices» l’incriminant et à ses importants moyens financiers qui lui auraient permis de quitter l’Espagne. Selon ses avocats, le risque de fuite est «impensable» et ces derniers proposeraient en outre le retrait des passeports espagnol et brésilien de l’ancien joueur du FC Barcelone, ainsi que le paiement d’une caution.

