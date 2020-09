EdF : Didier Deschamps envoie un message à l'UEFA

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a profité de sa conférence de presse au sortir de la victoire face à la Croatie (4-2, 2e journée de Ligue des Nations) pour envoyer un message à l'UEFA et l'implorer d'instaurer la règle des 5 changements autorisés pour la suite de la compétition.

«J'espère que l'UEFA prendra conscience de la réalité (au sujet des 5 changements). J'en ai parlé avec Zlatko Dalic (sélectionneur de la Croatie). J'ai dû faire 7 changements entre les deux matches. J'ai fait mon troisième changement beaucoup plus tôt que d'habitude. En face, c'est pareil, il a dû faire des changements très tôt dans le match. Aujourd'hui (mardi), les joueurs finissent très fatigués. Ça me semble tellement évident et cohérent, avec les calendriers surchargés qui attendent les joueurs. On est à peine au mois de septembre. J'espère que les sélectionneurs seront entendus», a-t-il lâché. À bon entendeur.