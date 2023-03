Le Bayern Munich veut offrir une première recrue de choix à Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel est au travail. Vendredi, le technicien allemand a été officiellement nommé entraîneur du Bayern Munich. Dès le lendemain, il a été présenté à la presse, lui qui a pu exposer son projet et son plan de bataille. Après toutes ces formalités, il a pu retrouver les terrains. Hier, il a dirigé sa première séance d’entraînement à Säbener Straße avec les joueurs restés durant la trêve internationale. L’objectif est de préparer le choc de dimanche face au Borussia Dortmund (53 points), le leader de la Bundesliga qui est aussi l’un de ses anciens clubs.

Une grande première pour TT, qui débutera son mandat à Munich avec un match au sommet aux enjeux multiples. Mais pas de quoi le perturber, lui qui a la confiance de la direction. Elle mise sur lui pour bâtir un projet solide et retrouver la victoire en Ligue des Champions. Mais l’ancien coach du PSG n’y arrivera pas seul. Il comptera sur son staff et surtout sur ses joueurs. Certains, comme Sadio Mané, qui veut montrer son vrai visage, ou Ryan Gravenberch veulent profiter de son arrivée pour retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Une excellente nouvelle pour Tuchel qui a récupéré un effectif qu’il n’a pas choisi. Cet été, il aura son mot à dire sur le mercato. Et d’ailleurs, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont déjà une cible en tête pour satisfaire leur nouvel homme fort. En effet, Sky Germany révèle que les champions d’Allemagne souhaitent mettre la main sur Gavi. Âgé de 18 ans, le joueur du FC Barcelone plaît énormément aux dirigeants munichois qui voient en lui un futur très grand joueur. Couvé par les Culés, le milieu espagnol pourrait néanmoins être disponible cet été 2023. En effet, Skysports rappelle que la Liga a annulé le contrat de Gavi suite à un vice de forme.

Une décision confirmée par la justice espagnole. Ainsi, le joueur peut continuer à évoluer avec l’équipe de Xavi, mais le n°6 lui a été retiré. Il a aussi retrouvé le contrat qu’il avait lorsqu’il évoluait chez les équipes jeunes barcelonaises. Mais la pire nouvelle pour les Blaugranas est qu’ils doivent régulariser sa situation avant le 30 juin 2023 sinon Gavi sera disponible gratuitement. Ce qui ferait les affaires du Bayern Munich, prêt à s’engouffrer dans la brèche. Pour le moment, les Allemands n’ont entamé aucune négociation, mais ils surveillent ce dossier de très près et se tiennent prêts si jamais il faut dégainer. De quoi plaire à Tuchel, qui aura des moyens pour mener son projet à bien.