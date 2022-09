Nice - Monaco : les notes du match

L'homme du match : Caio Henrique (7) : si le jeu monégasque a beaucoup penché sur son côté, Caio Henrique n'y est pas pour rien. Très en jambes, il aura alterné les allers-retours sur son aile gauche et aura tenté cinq centres, dont trois auront trouvé un partenaire. Son entente avec Golovine aura été fatale pour les Aiglons. En fin de match, sa bonne performance aura été récompensée puisqu'il dépose un superbe ballon pour l'ouverture du score d'Embolo

Ramsey (4) : auteur d'une première période durant laquelle on l'aura vu très impliqué dans le cœur du jeu (48 ballons touchés, 87% de passes réussies) et en réussite dans bon nombre de ses duels (6 duels remportés sur 9), le Gallois a finalement été victime de la réorganisation tactique de Lucien Favre, son coach, qui l'a finalement sorti peu après le retour des vestiaires. Remplacé par Alexis Beka Beka (55e) qui aura touché très peu de ballons et n'aura pas su peser pour apporter offensivement (3).

Nübel (6,5) : une sortie hasardeuse, mais qui a finalement empêché Delort d'armer sa frappe. Avant un bel arrêt à bout portant devant Atal (12e). Il réalise trois arrêts décisifs et deux dégagements importants, avant un superbe réflexe sur une reprise de Dante (62e). Sa vigilance aura permis à l'ASM de l'emporter ce dimanche soir.

Aguilar (5) : dans une rencontre très fermée, l'international français n'a pas vraiment réussi à s'imposer et à dynamiser l'aile droite. S'il a tenté de trouver Aguilar à plusieurs reprises, il s'est surtout heurté au bloc niçois et n'a pu tenter qu'un seul centre. Sans réussite. Défensivement, il réalise deux interceptions. Remplacé par Vanderson (65e), que l'on n'a pas trop vu.

Disasi (5,5) : si l'attaque niçoise a été bien bloquée ce dimanche soir, le placement de la défense à trois Monégasques, a, quelques fois, fait défaut. Sans avoir été défaillant, le capitaine de l'ASM a été en retard sur la reprise de Dante, heureusement signalé hors-jeu (62e). Mais globalement, il a été performant avec quatre duels défensifs remportés.

Badiashile (5) : à l'instar de Disasi, le défenseur de l'ASM a fait le job et a globalement contenu les attaques de Pepe et Delort, notamment. Ses dégagements (4) et sa présence dans les duels aériens ont permis à Nubel de souffler.

Sarr (5) : les trois défenseurs monégasques auront été homogènes, à Nice. Et pour sa première titularisation depuis son arrivée à Monaco, Sarr a également tenu son rang en interceptant trois ballons et en réalisant cinq ballons dangereux.

Diatta (4) : très discret durant cette partie, le Sénégalais aura tout de même réussi à s'amuser avec Viti en seconde période. Mais ses trois tirs tentés n'ont rien donné et un but lui aura été refusé pour une position de hors-jeu. On est en droit d'attendre beaucoup plus de la part d'un joueur de sa qualité.

Fofana (4,5) : en difficulté face au gros travail de Thuram et Barkley en face, Fofana aura tout de même réalisé un pressing constant permettant à ses défenseurs de ne pas trop subir d'offensives niçoises. Mais techniquement, le milieu a réalisé beaucoup trop d'imprécisions techniques (14 ballons et 5 duels perdus).

Camara (6) : Sa prestation au Parc des Princes avait été remarquable pour sa première titularisation. Et depuis, la nouvelle recrue monégasque prend peu à peu ses marques. Il aura beaucoup couru pour empêcher Nice d'avancer. Dans les duels, il aura également été solide (8 ballons gagnés). En revanche, on aurait aimé le voir davantage se projeter vers l'avant pour aider une attaque du Rocher quasiment en panne.

Embolo (6) : un but... qu'il s'est construit lui-même dès le début de l'action. Et rien d'autre. Décisif, le Suisse permet à l'ASM de l'emporter ce dimanche soir. Mais, dans le jeu, il aura été complétement absent des débats et n'aura réalisé qu'un seul tir dans cette partie. Un réalisme absolu, mais il doit encore faire mieux pour assurer sa place dans le onze de Clement.