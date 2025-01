Brésil U20 : les mots de Gabriel Moscardo après la défaite 6-0 contre l’Argentine

Gabriel Moscardo ne découvrira pas le Parc des Princes ce soir lors de la rencontre entre le PSG et Reims, où il est prêté cette saison. Le milieu de terrain de 18 ans s’est en effet envolé cette semaine pour le Venezuela, dans le cadre du championnat sud-américain U20. Un tournoi que son équipe a d’ailleurs abordé de la pire des façons en s’inclinant 6-0 cette nuit face à l’Argentine. Entré à la pause, le joueur du PSG n’a pas pu endiguer le naufrage collectif, le Brésil ayant encaissé trois nouveaux buts au retour des vestiaires. C’est lui qui a même assumé cette humiliation au nom du groupe après le match.

«On sait que ce n’était pas le résultat attendu, mais on sait aussi que c’est une compétition avec beaucoup de matchs (4 matches de groupe, et les 3 premiers des deux poules sont qualifiés pour un championnat final, ndlr). Ce n’est que le premier match, et on n’est pas éliminés après ce résultat. Au nom de toute l’équipe, je tiens quand même à m’excuser auprès des supporters qui nous ont suivi ce soir. On a fait de notre mieux, on s’est donné, mais ce n’était juste pas notre journée. On promet d’aborder le deuxième match contre la Bolivie comme une finale. On sait qu’on est historiquement la plus grande et la meilleure équipe du monde, donc on va relever la tête.» Il faudra joindre les actes à la parole demain soir.