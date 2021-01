PSG-Montpellier : les compositions probables

La suite après cette publicité

Retour de la Ligue 1 ce vendredi soir, après une semaine de relâche (si l'on ne compte pas le match en retard de l'OM perdu face à Lens mercredi). La 21e journée de championnat débute avec un Paris Saint-Germain-Montpellier plutôt alléchant, même si Andy Delort, l'attaquant phare des Héraultais ne sera pas disponible pour cette rencontre. L'international algérien aurait ajouté du piquant au regard de son passif avec Neymar et Leandro Paredes. Mais ne nous égarons pas et revenons sur le terrain.

Même absent pour cause de covid, Mauricio Pochettino va composer son équipe en gardant en tête sa volonté de dégager une ossature claire, et d'habituer les joueurs à son nouveau schéma. Pour une fois, il disposera d'un groupe assez large, avec seulement Bernat, Herrera et Dagba d'indisponibles. Dans les cages, pas de suspense, avec Keylor Navas. Devant lui, Kimpembe fera son retour pour accompagner Marquinhos. Kurzawa et Florenzi seront présents sur les côtés, dans ce qui ressemble à une ligne de 4 type pour le PSG (en prenant en compte la longue absence de Bernat bien sûr).

L'équipe quasi-type du PSG ?

Pochettino devrait réinstaller le 4-2-3-1 qu'il met en place depuis ses débuts, avec le double pivot Paredes-Verratti déjà à l'oeuvre contre Angers. Le milieu italien, utilisé en 10 en l'absence de Neymar, a reculé d'un cran pour laisser place au Brésilien. Mbappé et Di Maria animeront eux les couloirs, avec Mauro Icardi potentiellement préféré à Kean à la pointe de l'attaque.

Côté Montpellier, Michel Der Zakarian pourrait privilégier une défense à 5 pour mieux protéger Omlin, avec Cozza, Mendes et Congré dans l'axe, Oyongo à gauche et Sambia à droite. Le Tallec et Chotard accompagneraient Savanier dans l'entrejeu pour servir Laborde et Mavididi en attaque. Dans une mauvaise spirale (6 matches sans victoire), le MHSC pourra-t-il renverser le PSG au Parc des Princes ?