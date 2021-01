PSG : Leandro Paredes revient sur sa brouille avec Andy Delort

La suite après cette publicité

En décembre 2019, l’attaquant de Montpellier Andy Delort avait eu une altercation avec Neymar et Leandro Paredes lors du match Montpellier-PSG (1-3). Au cours de la partie, l'international brésilien avait chambré et provoqué le champion d'Afrique 2019 à plusieurs reprises. Une situation qui avait passablement énervé le n°9 du MHSC qui l’avait fait savoir au micro de France Bleu Hérault.

Et si Neymar en avait pris pour son grade, c'est l'attitude de Leandro Paredes qui n'était clairement pas passée. Delort avait alors traité Paredes de vulgaire « garde du corps de Neymar » qui ne fait que parler et insulter. L’international argentin n’avait pas répondu ouvertement, se contentant d’une photo explicite avec Neymar où ils lui dédicaçaient un maillot floqué « Andy Delort » au sortir d’une large victoire 5-0 du PSG au Parc des Princes le 1er février dernier. Relancé sur le sujet aujourd’hui en conférence de presse, Leandro Paredes est cette fois-ci revenu sur sa brouille avec l'attaquant de Montpellier, forfait pour la rencontre de vendredi entre Montpellier et le PSG. « Andy Delort ? C’est dommage qu’il ne joue pas, car c’est un joueur important pour Montpellier. Ce qu’il s’est passé entre nous n’a rien de personnel, ça arrive tout le temps, c’est comme ça sur le terrain, mais c’est dommage s’il ne joue pas car il fait du bien à son équipe. » De quoi clore définitivement les débats.