Supercoupe d’Italie : l’AC Milan renverse l’Inter !

La finale de la Supercoupe d’Italie avait lieu en Arabie saoudite ce lundi soir, et mettait aux prises les deux clubs milanais, tombeurs de l’Atalanta Bergame et de la Juventus au tour précédent. L’Inter Milan faisait preuve d’une belle efficacité en inscrivant un but juste avant la pause, par Lautaro Martinez, puis juste après, grâce à Taremi. Mais l’AC Milan, désormais coaché par Sqergio Conceição, a fait preuve de caractère. Theo Hernandez a vite réduit la marque, sur coup-franc, et les Rossoneri se sont procurés beaucoup d’occasions dans la foulée, se heurtant à une défense intériste héroïque.

Le match, plutôt calme en première période, s’est clairement emballé dans sa deuxième partie, avec une grande intensité. Et Pulisic a égalisé, d’une belle frappe du gauche dans la surface. On se dirigeait vers les tirs au but lorsque Rafael Leão, entré en jeu en deuxième période, a surgi dans la surface côté droit pour servir Tammy Abraham, autre entrant, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les buts. Score final 3-2 et premier trophée, déjà, pour Sergio Conceição, qui a visiblement réussi à redonner confiance à ses hommes.