Un départ à venir au PSG

Directeur technique de la formation et de la préformation du Paris Saint-Germain, Cyrille Carrière pourrait rapidement quitter le club de la capitale. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’homme de 52 ans n’est plus en odeur de sainteté et a même reçu une proposition afin de quitter le club. Une proposition rejetée par l’intéressé.

Formateur reconnu, passé par Troyes ou encore Orléans, Cyrille Carrière est quoi qu’il en soit poussé vers la sortie alors que la direction parisienne dit chercher une autre orientation. Pour rappel, le PSG, déjà sorti en Youth League, a été éliminé le 12 janvier dernier de la Coupe Gambardella (1-1, 4-5 aux t.a.b.) par la Maladrerie, une équipe de Régional 1. Des échecs qui ont agacé le président Nasser al-Khelaïfi.