Affaire Pierre Ménès : les révélations du rapport d'enquête interne de Canal +

En pleine tempête et accusé de différents comportements sexistes et inappropriés après la diffusion du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste» de Marie Portolano, Pierre Ménès a depuis quitté Canal +. Des accusations lourdes entraînant, par ailleurs, une enquête interne au sein de la chaîne cryptée où 42 personnes - 25 hommes et 17 femmes - ont ainsi été sollicitées pour témoigner sur les agissements du consultant. Au total, ce sont finalement 30 salariés, sous couvert d'anonymat, qui ont accepté de prendre part à ce rapport présenté au comité social et économique de Canal +. Sept pages retraçant les différents entretiens réalisés et indiquant - parmi le panel interrogé - sept personnes s’estimant victimes - deux hommes et cinq femmes - du comportement sexiste de Pierre Ménès, alors que 12 personnes déclarent avoir été témoins de ces comportements. Parmi les cinq femmes victimes, quatre disent, par ailleurs, l’avoir été de Pierre Ménès et une d’une autre personne.

Décrit comme «un beauf avec un langage coutumier grossier et vulgaire», voire de «nature sexuelle et dégradants» lorsqu'il s'adresse aux femmes, Pierre Ménès est également présenté comme «très protecteur» avec les personnes auxquelles il reconnaît une «certaine légitimité» mais «vulgaire et provocateur envers les plus faibles». Selon cette enquête, le consultant est donc autant «apprécié que détesté», mais il ne ressort jamais comme un délinquant sexuel «hormis éventuellement l’événement du baiser avec Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti et de la jupe avec Marie Portolano». Le rapport admet même qu’il n’a relevé aucun «fait relevant de qualification pénale devant être signalé à la justice», ni agression sexuelle, ni harcèlement sexuel, ni harcèlement moral. Des conclusions qui n'ont cependant pas empêché le parquet d'ouvrir, début janvier, une enquête préliminaire pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. À noter d'ailleurs que les personnes ayant témoigné au sein de ce rapport devraient prochainement être convoquées par les enquêteurs. Représenté par Arash Derambarsh, Pierre Ménès, qui a depuis lancé une plate-forme numérique consacrée au foot avec Reworld Media, sera donc fixé dans les prochains mois sur d'éventuelles retombées pénales...