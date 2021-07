Macron dévoile les quatre nouveaux maillots de l'OGC Nice

Après une saison 2020-2021 décevante, l'OGC Nice version INEOS voit les choses en grand. Les patrons des Aiglons ont ainsi fait venir Christophe Galtier, champion de France en titre avec le LOSC, sur leur banc, tout en lui donnant les moyens de redresser la barre avec un mercato très intéressant réalisé jusqu'ici.

La suite après cette publicité

Pour cet exercice 2021-2022 plein de promesses et d'espoirs, Amine Gouiri, Calvin Stengs, Jean-Clair Todibo ou encore Justin Kluivert et leurs partenaires vont arborer pas moins de quatre nouveaux maillots que vient de dévoiler Macron, l'équipementier niçois.

Pour ce qui est de la tunique domicile, Macron a fait du classique, gardant les traditionnelles bandes verticales rouge et noire, avec des manches noires à bouts blancs. Le sponsor INEOS est présent au centre du maillot, en blanc, avec un col de la même couleur en rappel. Le short est blanc, avec les logos en noir pour ressortir, alors que les chaussettes sont blanches avec une pointe de rouge sur l'arrière.

L'OGC Nice dispose de deux maillots extérieurs pour la saison à venir. Une de ces tuniques est d'un rouge vif dominant, avec des logos et sponsors en noir, tout comme le col et le bout des manches afin d'être bien visibles.

Le deuxième kit extérieur est lui noir et doré. La couleur sombre est majoritaire sur celui-ci, alors que le doré fait ressortir le bout des manches, le bas du maillot, ainsi que le col, le sponsor et les logos du club et de l'équipementier.

Enfin, le quatrième et dernier maillot des pensionnaires de l'Allianz Riviera saute aux yeux d'un blanc très clair allié à du doré venant recouvrir là aussi le col, les logos et le sponsor, ainsi que le bout des manches et le bas de la tunique.

Hormis le maillot domicile, respectant le code traditionnel du maillot des Aiglons et possédant son propre design, Macron a donc répété le même schéma sur les trois autre tuniques avec lesquelles évolueront les Niçois cette année. À noter que le sponsor INEOS est également présent sur la manche gauche de ces maillots et que GRENADIER apparaîtra en-dessous du flocage de l'OGC Nice, au dos.