Le PSG peut s’inquiéter avant le Bayern Munich

Six jours. Le PSG a désormais moins d’une semaine pour trouver des réponses face au Bayern Munich, qui apparaît au fil des semaines comme le grand favori de ce 8e de finale de Ligue des Champions. Depuis la reprise, le club de la capitale souffle le tiède et le froid, et la blessure de Kylian Mbappé a encore fait baisser le thermomètre. Ce n’est pas l’élimination en Coupe de France hier en 8e de finale face à l’OM qui réchauffera l’atmosphère.

Les joueurs de Christophe Galtier ont été pris à la gorge d’entrée de jeu, ont répondu par séquence mais ça n’a jamais suffi face à cet OM là, bien plus en forme et déterminé à courir dans tous les sens. «C’est une grosse déception. La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battus par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables» regrettait Galtier.

Le PSG ne s’améliore pas

Ce dernier ne trouve pas la clé pour remettre son équipe au diapason. Les absents ne l’aident pas non plus. Après Neymar, de retour au Vélodrome hier après deux matchs sur la touche, c’est Mbappé qui n’était pas là. Le Brésilien est encore emprunté, quand Messi a besoin d’une équipe travailleuse autour de lui pour être dans les bonnes conditions. Ca n’est pour le moment pas le cas. Le match face à Monaco (dimanche 11 février) aura valeur d’un nouveau test avant le Bayern.

Mais dans ces conditions-là, difficile d’imaginer un PSG avec un autre visage. Gianluigi Donnarumma se persuadait tout de même d’y croire. «Chaque match a son histoire. Pour le moment, il faut bien préparer le match contre Monaco et après on pourra penser au Bayern mais chaque match a une histoire différente. On sait que nous allons préparer à fond la Ligue des champions. On y tient, on fera tout pour passer ce tour.»

Ce sont surtout les mots de Marquinhos qui résonnaient hier. «Il nous a manqué des choses, c’est le moment de fermer notre bouche. On sait qu’on doit beaucoup s’améliorer si on veut faire de bonnes choses cette saison. Un titre qui s’en va, ça fait mal. On est dégoûtés.» Conscient que son équipe a trop de manques en ce moment, le capitaine brésilien demande du travail et rien d’autre. Mais cela suffira-t-il pour battre le géant de Bavière ? Il y a de quoi être inquiet.