LdC : un champion du monde 2018 croit aux chances du PSG

En ballotage défavorable après sa défaite au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a puisé dans ses ressources pour inverser la tendance en sa faveur et ainsi s’offrir le scalp du FC Barcelone. Grâce à ce succès, le club de la capitale est de retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis trois ans et peut désormais rêver d’accrocher sa première étoile. C’est en tout cas ce que souhaite Blaise Matuidi. Après s’être remémoré ses moments de gloire et de désillusion sous les couleurs parisiennes entre 2011 et 2018, le champion du monde 2018 a nourri de grands espoirs pour la formation francilienne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La suite après cette publicité

«On pourra toujours garder des regrets quand on n’a pas atteint les objectifs attendus. Il y a eu une époque sous Ancelotti, en 2012-2013, où l’on a rencontré le grand Barça avec Messi en quarts de finale. Ce n’était pas évident, on n’a pas perdu sur les deux matchs (2-2 à l’aller, 1-1 au retour) mais on est quand même éliminés… Mais ceci dit je ne garde que des bons souvenirs, c’était de belles années… J’espère que ça va être cette année. Il y a tout pour que le PSG soulève enfin cette coupe aux grandes oreilles», a exprimé l’ancien Parisien et international tricolore (84 sélections) sur les antennes de RMC.