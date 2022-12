CdM 2022, France-Tunisie : la FFF est confiante après le recours déposé

La suite après cette publicité

Déposée par le service juridique de la Fédération Française de Football, la réclamation des Bleus - après le but refusé à Antoine Griezmann dans les dernières secondes du match contre la Tunisie (défaite 1-0) - pourrait-elle permettre aux hommes de Didier Deschamps de conserver leur invincibilité dans ce Mondial 2022 ?

Selon les dernières informations de RMC Sport, l'instance est, quoi qu'il en soit, assez confiante sur le fait qu'il y a eu une erreur de l'arbitre et espère que la commission des règlements recréditera le but de Griezmann. Si la FFF espère une réponse rapide, ce possible changement pourrait permettre aux Bleus de rester invaincus dans cette compétition. Pour rappel, le protocole d'utilisation de l'assistance vidéo (VAR) n'autorise pas de revenir sur une action après une reprise de jeu.