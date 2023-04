C4 : la Fiorentina frôle la catastrophe, Alkmaar s’en sort aux tirs au but contre Anderlecht

Cette soirée de quarts de finale de Conference League démarrait avec deux rencontres pour le moins intéressantes. On avait notamment un duel très sympathique entre l’AZ Alkmaar et Anderlecht. Après la victoire des Belges 2-0 chez eux, le quatrième de l’Eredivisie voulait s’offrir une petite remontada, et ça partait très bien. Au quart d’heure de jeu, les Néerlandais étaient ainsi revenus à égalité grâce à un doublé de Vangélis Pavlidis. Derrière, le score n’a plus bougé, et tout s’est finalement joué aux tirs au but. A ce jeu-là, c’est l’AZ Alkmaar qui s’en sortait le mieux (2-2, 4 tab à 1). Après deux ratés de Jan Vertonghen et Killian Sardella, Mexx Meerdink envoyait les siens dans le dernier carré. Alkmaar défiera La Gantoise ou West Ham.

Dans l’autre match du soir, la Fiorentina accueillait les Polonais du Lech Poznan après avoir remporté le premier match sur le score de 4-1. Un avantage conséquent donc, pour une soirée tranquille ? Clairement pas… Ils ont ainsi été menés sur le score de 3-0. Afonso Sousa (9e), Kristoffer Velde (65e) et Artur Sobiech (69e) ont ainsi inscrit les buts polonais, sur les trois tirs cadrés côté visiteur. Heureusement pour la Viola, Sottil signait ce but qui permettait à l’équipe de Serie A de reprendre l’avantage (78e), puis Gaetano Castrovilli scellait la qualification de la Fio dans les arrêts de jeu (2-3). La Viola a eu peur (6-4 sur les deux confrontations), mais elle sera en demies, soit face à l’OGC Nice, soit contre le FC Bâle.

