Lens : Loïs Openda vole au secours d’Elye Wahi

Au sortir de deux succès consécutifs face à Toulouse et contre le FC Nantes le week-end dernier, le RC Lens tentera la passe de trois devant son public face au Racing Club de Strasbourg. À ce titre, Elye Wahi espère renouer avec le chemin des filets, lui qui reste mué depuis la 13e journée de Ligue 1 (victoire 3-0 à Clermont). Après avoir performé sous les couleurs du MHSC la saison dernière, le bilan personnel de l’attaquant français reste mitigé depuis son arrivée dans l’Artois (4 buts en 22 rencontres toutes compétitions confondues). Heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien d’un ancien de la maison, à savoir Loïs Openda.

«Ce n’est pas facile et surtout je vois aussi les gens qui le critiquent. Cela me fait mal parce que quand j’étais à Lens, on me critiquait aussi quand je ne marquais pas. J’ai connu une période pendant 5, 6 ou 7 matchs, mais ça peut arriver. Après j’ai explosé. Le garçon, c’est un très bon joueur. Je l’ai suivi, quand il était à Montpellier, il faisait du mal. Il est venu à Lens et ce n’est pas facile de remplacer quelqu’un qui a fait du bon travail. Moi, j’ai dû remplacer Christopher Nkunku, ce n’est pas facile mais j’essaye et ça se passe bien. Lui, il a les qualités pour faire mieux. Il est jeune, il joue avec les Espoirs, il a ce talent-là et je sais qu’il faut juste lui donner la confiance et il va réussir», a exprimé le Belge.