Le FC Metz recrute deux nouveaux talents de Génération Foot

Le FC Metz continue sa collaboration depuis 2003 avec l’AS Génération Foot pour faire découvrir le football européen aux pépites du club sénégalais. En effet, le club mosellan a officialisé les arrivées de deux champions d’Afrique U20 avec les Lionceaux du Sénégal : Ibou Sané (18 ans) et Sadibou Sané (19 ans). Ils s’engagent pour les cinq prochaines saisons avec la formation promue en Ligue 1 cette saison et porteront respectivement les numéros 37 et 38.

«Les deux nouveaux arrivants sortent d’une saison 2022-2023 riche en succès : récents champions du Sénégal avec Génération Foot, Ibou et Sadibou Sané ont également remporté la CAN U20 disputée l’hiver dernier sous le maillot des Lions. Ne partageant pas de liens de parenté malgré un patronyme identique, les deux recrues mosellanes jouissent toutes les deux d’une certaine maturité sur le terrain, une qualité unanimement reconnue par leurs pairs ces derniers mois au Sénégal. Fraîchement arrivés en Lorraine, Ibou et Sadibou Sané ont rejoint leurs coéquipiers de l’équipe professionnelle actuellement en stage de pré-saison à Vittel dans les Vosges».

