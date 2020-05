Atalanta : un joueur de 19 ans décède lors d'un entraînement à domicile

C'est une terrible nouvelle qui touche l'Atalanta, ce lundi. En effet, le club italien a annoncé qu'un de ses jeunes joueurs était décédé d'une rupture d'anévrisme lors d'un entraînement chez lui pendant le confinement. Il s'agissait d'Andrea Rinaldi, âgé de 19 ans. Le milieu de terrain était prêté cette saison à Legnano, en quatrième division italienne. Transféré à l'hôpital, il a succombé quelques jours plus tard. Le club de Bergame a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

«Le président Antonio Percassi et toute la famille Atalanta, profondément touchés, participent à la douleur de la famille et de A.C. Legnano pour la mort d'Andrea Rinaldi, a expliqué l'Atalanta dans un communiqué. Toujours disponible et positif, il a su se rendre populaire auprès de tous. Tout comme sur le terrain, vous avez toujours été le dernier à abandonner, cette fois aussi vous vous êtes battu de toutes vos forces pour ne pas vous envoler trop tôt. Mais votre aimable sourire restera toujours vivant dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de vous rencontrer. »