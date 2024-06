Euro 2024 : nouveau coup dur pour la Croatie

La Croatie s’est totalement ratée sur son début d’Euro 2024. Présents dans un groupe ultra-relevé en compagnie de l’Espagne, l’Italie ou encore l’Albanie, les Vatreni ont été balayés par la Roja lors de leur entrée en lice dans le tournoi continental ce samedi (3-0). Une désillusion qui va donc contraindre les coéquipiers de Luka Modric à faire bien mieux ce mercredi face à l’Albanie (15h). Une rencontre qui se jouera sans Nikola Vlasic comme l’a annoncé Zlatko Dalic ce mardi en conférence de presse.

Touché à la cuisse droite à l’entraînement, l’attaquant de 26 ans est forfait pour le reste de la compétition : «Nikola a investi beaucoup d’efforts et d’énergie pour aider l’équipe nationale à l’Euro et c’est pourquoi je suis vraiment désolé pour cette blessure musculaire. Nous avons consciemment accepté un certain risque, car nous avions un effectif élargi avec 26 joueurs, et Nikola fait partie intégrante de cette équipe. Malheureusement, une autre blessure est survenue. Je ne peux que remercier Nikola et lui souhaiter un prompt rétablissement et son retour sur le terrain à son meilleur niveau.»