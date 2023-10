C3 : l’Ajax va chercher le nul à Athènes, West Ham l’emporte à Fribourg

Après la Ligue des Champions, la phase de groupes de la Ligue Europa vivait sa 2e journée de jeudi. Pendant que l’OM concédait le nul à domicile 2-2 contre Brighton, après avoir mené d’un break, l’Ajax est lui aussi allé prendre un point sur la pelouse de l’AEK Athènes (1-1). Bergwijn avait mis les siens sur de bons rails sur penalty mais le Croate Vida a égalisé en seconde période. Les Grecs, prochains adversaires des Phocéens, mènent ce groupe B avec 4 points devant son adversaire du soir et l’OM, tous les deux à deux unités.

Dans les autres matchs du soir, West Ham est allé s’imposer à Fribourg 2-1 et confirme sa première place dans cette poule A, trois points devant les Allemands. Dans le groupe C, le Betis arrache le succès à domicile grâce à Isco devant le Sparta Prague 2-1. Pendant ce temps, les Rangers se sont inclinés 2-1 à Chypre contre Limassol 2-1. Enfin, dans le groupe D, l’Atalanta réalise un très joli coup en allant gagner sur la pelouse du Sporting CP 2-1. La Dea est seule leader avec 6 points, trois longueurs devant les Portugais et Sturm Graz, qui a gagné 1-0 à Rakow.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Groupe A :

Fribourg 1 - 2 West Ham : Sallai (49e) ; Paqueta (8e), Aguerd (66e)

Backa Topola 2 - 2 Olympiakos : Djakovac (63e), Pantovic (90e) ; Masouras (16e), Podence (57e)

Groupe B :

OM 2 - 2 Brighton : Mbemba (19e), Veretout (20e) : Groß (54e), João Pedro (sp 88e)

AEK Athènes 1 - 1 Ajax Amsterdam : Vida (74e) ; Bergwijn (sp 30e)

Groupe C :

Betis 2 - 1 Sparta Prague : Diao (9e), Isco (79e) ; Birmancevic (3e)

Aris Limassol 2 - 1 Glasgow Rangers : Moucketou-Mousounda (9e), Babicka (59e) ; Sima (70e)

Groupe D :

Rakow Czestochowa 0 - 1 Sturm Graz : Boving (23e)

Sporting CP 1 - 2 Atalanta Bergame : Gyokeres (sp 76e) ; Scalvini (33e), Ruggeri (43e)