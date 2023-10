Ligue Europa : l’OM frustré par Brighton

La suite après cette publicité

L’OM retrouvait le Stade Vélodrome ce soir pour la première fois depuis les turbulences de ces deux dernières semaines. Le public avait laissé son équipe en 4-4-2 avec Marcelino, observé à la télévision le 3-5-2 de Jacques Abardonado et rencontrait pour la première fois Gennaro Gattuso sur le banc avec une formation en 4-3-3, avec un Harit en position de meneur de jeu. Dans un stade plein et uni derrière ses joueurs, l’OM a livré un début de match intense, collant aux préceptes d’un Gattuso déchaîné au bord de la pelouse.

Avec une agressivité de tous les instants, les Olympiens empêchaient Brighton de développer son jeu léché. Balerdi multipliait les tacles glissés, Rongier les interceptions, Harit les mouvements et même le décevant Joaquin Correa se signalait de manière plutôt positive. Ajoutez à cela un Clauss de gala, après la nouvelle de son retour en équipe de France, et vous obteniez la recette d’un premier but bien construit, achevé par un Mbemba, en plein dépassement de fonction, d’une frappe au cœur de la surface (1-0, 19e). L’OM enchaînait dans la foulée, Harit profitait d’une erreur de Dunk, pour déborder et centrer en retrait vers Veretout, qui bénéficiait lui d’une faute de main de Steele (2-0, 20e).

Brighton a refait son retard

L’OM avait comme par magie oublié tous ses soucis des semaines passées, galvanisé par l’énergie communicative de Gattuso, visiblement bien écouté par ses joueurs. Même Pau Lopez a repris du poil de la bête, en réalisant un superbe arrêt sur une tête d’Ansu Fati (42e). Au retour des vestiaires, les mauvaises nouvelles s’enchaînaient. Déjà avec la sortie sur blessure de Jordan Veretout, touché à la cuisse et remplacé par Ounahi, puis avec la frayeur pour la cheville de Harit, touchée par un tacle de Lamptey, et enfin avec la réduction du score signée Gross, au terme d’un mouvement offensif remarquable, la signature du Brighton de Roberto de Zerbi (2-1, 54e).

Les entrées de Sarr et Vitinha dynamisaient un peu le secteur offensif olympien, et le Portugais était tout proche de marquer sur son premier ballon, dans la profondeur, empêché par un splendide retour de Dunk (68e). Pau Lopez restait solide devant Mitoma (73e). Brighton accentuait quand même la pression sur le but marseillais, et l’OM tremblait. Malheureusement, la défense cédait avec une faute évitable de Clauss dans la surface (87e) et un penalty logiquement sifflé. João Pedro transformait en prenant Lopez à contrepied (2-2, 88e). L’OM pourra nourrir des regrets, après sa belle première période. Rattrapé par les doutes et sa fragilité défensive, le club olympien enchaîne donc un sixième match consécutif sans victoire. S’il reste invaincu dans sa poule, il faudra faire le plein face à l’AEK Athènes pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition européenne.