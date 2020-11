Fernando Gago met fin à sa carrière

Ces six dernières années, Fernando Gago avait quitté l’Europe pour retourner jouer au pays et porter les couleurs de son club formateur, Boca Juniors. Un choix du cœur après une carrière européenne pour le moins compliquée. En ne réussissant pas vraiment à s’imposer au Real Madrid lors de son arrivée en 2007, l’ancien milieu de terrain international argentin avait par la suite été prêté à l’AS Roma avant de prendre le chemin de Valence pour ainsi relancer une carrière à la peine. Sans succès. Des échecs continus qui ont poussé le natif de Ciudadela à retourner chez lui, là où tout a commencé. Six saisons passèrent avant qu’il ne décide de rejoindre Velez Sarfield pour y terminer sa carrière.

Mais un peu plus d’un an après et de nouveau rapidement plombé par les blessures, l’ancien de la Casa Blanca a réuni toute son équipe mardi pour leur annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur. Sous le choc, les médias argentins nous informent que le manque d’enthousiasme du joueur serait à l’origine d’une telle décision. Un choix qu’il a tenu a justifier sur Instagram, affirmant que c’est le bon moment pour lui de dire stop à ce qui l’a rendu heureux comme triste durant toutes ces années marquées par de nombreuses blessures. À l’issue de cette annonce, le club de Velez Sarfield lu aurait proposé un rôle d’accompagnant au sein du club.