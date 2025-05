Le tirage au sort complet de la Coupe du monde U17

La FIFA a procédé ce dimanche 25 mai 2025, à Doha, au tirage au sort de la prochaine Coupe du monde U17, qui se tiendra au Qatar. Finaliste lors de la précédente édition en Indonésie, la France espère faire aussi bien, voire mieux cette année. Les Bleuets évolueront dans le groupe K, aux côtés de l’Autriche, de l’Ouganda et du Chili, un tirage à leur portée, même si la prudence reste de mise à ce niveau de compétition.

Le tenant du titre, l’Allemagne, a hérité du groupe G avec la Colombie, la Corée du Nord et le Salvador. Parmi les autres groupes marquants, on note la présence de la Nouvelle-Calédonie dans le groupe B, aux côtés du Japon, du Maroc et du Portugal. Une belle occasion pour les sélections de jeunes du Pacifique de confirmer leur potentiel face à des nations plus expérimentées.

Le tirage au sort complet

Groupe A

Qatar

Italie

Afrique du Sud

Bolivie

Groupe B

Japon

Maroc

Nouvelle-Calédonie

Portugal

Groupe C

Sénégal

Croatie

Costa Rica

Emirats Arabes Unis

Groupe D

Argentine

Belgique

Tunisie

Fidji

Groupe E

Angleterre

Venezuela

Haïti

Egypte

Groupe F

Mexique

Corée du Sud

Côte d’Ivoire

Suisse

Groupe G

Allemagne

Colombie

Corée du Nord

Salvador

Groupe H

Brésil

Honduras

Indonésie

Zambie

Groupe I

Etats-Unis

Burkina Faso

Tadjikistan

République tchèque

Groupe J

Paraguay

Ouzbékistan

Panama

Irlande

Groupe K

France

Chili

Autriche

Ouganda

Groupe L

Mali

Nouvelle-Zélande

Canada

Arabie Saoudite