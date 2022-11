Mintzlaff démissionne du RB Leipzig

Président du RB Leipzig depuis juin 2014, Oliver Mintzlaff, âgé de 47 ans, a quitté son poste. L'annonce officielle a été faite ce matin par le club allemand.

« Oliver Mintzlaff démissionne de ses fonctions de directeur général et de PDG de RB Leipzig avec effet au 15 novembre 2022. Cette étape fait suite à la nouvelle responsabilité de PDG Projets d'entreprise et nouveaux investissements chez Red Bull. Oliver Mintzlaff continuera d'être responsable du RB Leipzig et sera à la disposition du club en tant que membre du conseil de surveillance », peut-on lire sur le communiqué officiel.