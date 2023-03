OL : l’annonce inattendue de Jean-Michel Aulas sur Karim Benzema

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, l’avenir de Karim Benzema reste flou. Même si l’attaquant français semble se rapprocher d’une prolongation dans la capitale espagnole, Jean-Michel Aulas continue d’espérer un retour de l’enfant prodige au bercail. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais s’est livré sur un potentiel retour du joueur de 35 ans lors d’une interview accordée à nos confrères de RMC. L’occasion pour lui de revenir sur ce doux rêve de voir Karim Benzema au Groupama Stadium la saison prochaine. Une hypothèse qui semble malheureusement encore trop inaccessible à l’heure d’aujourd’hui.

Jean-Michel reconnaît d’ailleurs qu’il sera vraiment très difficile de revoir Karim Benzema dans le département du Rhône. «J’y rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid… Je regardais hier le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l’ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi, je l’ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole», a notamment confié le dirigeant lyonnais. Des propos qui devraient faire plaisir au principal intéressé, mais également aux supporters de l’OL.

