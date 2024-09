La réaction dépitée du FC Barcelone après sa défaite surprise à Monaco

Une soirée cauchemar. Difficile de qualifier autrement le calvaire vécu par le FC Barcelone sur la pelouse de Louis-II contre l’AS Monaco ce soir lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. Pénalisés par cette exclusion d’Eric Garcia dès la 10e minute, les Blaugranas ont évolué en infériorité numérique pendant la quasi-totalité de la rencontre. Malgré l’égalisation de Lamine Yamal qui répondait à un très joli but d’Akliouche, le Barça a fini par craquer sur un mauvais alignement dont a profité Ilenikhena.

Forcément, les Culés avaient la mine des mauvais jours une fois le match terminé, eux qui ne s’attendaient pas à débuter cette C1 par une défaite après avoir convaincu en Liga depuis le début de la saison. «Le match a changé avec l’expulsion, concède Hansi Flick sur Movistar après le coup de sifflet final. Nous avons essayé de revenir, nous avons défendu avec passion, nous avons fait quelques erreurs, mais nous avons essayé de marquer des buts. Nous avons eu des occasions, mais ça n’a pas suffi. Nous avons souffert.»

L’entraîneur allemand ne se veut pas alarmiste non plus et estime même, beau joueur, que les Asémistes méritent ce succès. «On a perdu, oui, je l’ai dit aux joueurs, mais il faut revenir plus fort, récupérer, donner le meilleur de chacun, se battre pour l’équipe. Nous avons perdu, mais nous continuerons à nous battre. Ils ont été bons, mais c’est normal, ils sont rapides. Nous avons essayé de défendre, mais ils ont mérité la victoire», assume-t-il. Il s’agit d’ailleurs de la première défaite en match officiel de Flick depuis son arrivée.

Autre réaction, celle de Marc-André ter Stegen, lequel est revenu sur ce fameux carton rouge dont il est aussi un protagoniste. C’est de ses pieds que part la passe à destination du défenseur, qui évoluait comme milieu de terrain ce soir. «On ne s’est pas bien compris avec Eric, je me sens mal pour lui. Cela ne doit pas arriver, que ce soit moi ou lui, mais c’est le football. C’est une défaite qui fait mal. C’est compliqué de jouer 80 minutes à 10.» Cela a même coûté une première défaite au Barça, pour le plus grand bonheur de Monaco.