L'Eleven All Stars d'Aminematue a cassé Twitch !

Personne n'a pu passer à côté de cet événement. L'« Eleven All Stars » organisé et diffusé par le streameur Aminematue a littéralement explosé le réseau social Twitch au point d'établir le record de France au nombre de viewers en simultané avec un pic à plus d'1,1 million d'internautes présents sur le stream d'Amine. Le concept de l'event est simple : un match de Football entre streameurs et youtubeurs opposant la France et l'Espagne. Inoxtag, Michou, Billy, Carlito, Lebouseuh, Djilsi, Pfut, YassEncore, Zack Nani ont notamment participé à la rencontre. Alors sur le papier, ça a l'air simple, mais les moyens déployés ont été colossaux pour proposer un spectacle extraordinaire. Mini concert d'avant-match avec Niska, Gazo, SDM ou encore Koba la D, un stade plein à craquer de 20 000 places, une diffusion digne des matches professionnels avec plus de 25 caméras mises en places et une arbitre formée par la Fédération française de Football.

Les commentaires du match ont notamment été assurés en partie par le mythique Alexandre Ruiz (ex-commentateur BeIN SPORTS) et Laurent Paganelli (commentateur Canal +) en bord terrain. L'enjeu était également immense pour les deux pays puisqu'une rivalité entre l'Espagne et la France est née depuis la bataille de la « Pixel War » déjà remportée par la France à l'époque. La défaite n'était donc pas une option pour la fierté de tous les internautes français. Ça tombe bien car l'équipe d'Amine a fini par remporter ce match sur le score de 2-0 dans une ambiance de folie ! D'ailleurs, en coulisses on parle déjà d'un potentiel match retour qui pourrait bien se passer... dans le mythique stade du Santiago Bernabéu !