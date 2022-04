Le PSG va avoir un nouveau sponsor maillot

Beaucoup de choses vont changer au PSG pour la saison prochaine, y compris le sponsor maillot. Effectivement, Accor, présent sur le maillot avec l'inscription ALL depuis 2019, a annoncé par le biais de son président que l'entreprise souhaitait arrêter ce partenariat pour n'être plus qu'un simple sponsor. Ce contrat rapportait entre 60 et 70 millions d'euros par saison au club de la capitale.

Pour remplacer la chaine d'hôtellerie, le Paris Saint Germain devrait se tourner vers un sponsor actuel du PSG : Qatar Airways. Déjà lié au club francilien depuis 2020, la compagnie aérienne qatarienne pourrait donc devenir le sponsor maillot à partir de la saison prochaine. Les négociations auraient déjà démarrées pour une revalorisation des termes de ce contrat selon L'Equipe.