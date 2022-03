LdC : le 11 type combiné Real-PSG de Samir Nasri

C'est le match dont tout le monde parle lors de ces huitièmes de finale retour. En effet ce mercredi, le Real Madrid accueille au Santiago Bernabéu le PSG qui l'avait battu 1-0 à l'aller. La rencontre s'annonce explosive et tous les fans de football auront les yeux braqués sur une rencontre opposant de nombreux grands joueurs. En tant que consultant pour Canal+, et en qualité d'ancien joueur, Samir Nasri, passé par Arsenal ou Manchester City, est revenu au micro de l'Equipe sur ce que serait le 11 combiné entre le PSG et le Real, en prenant compte des absences de Casemiro, Mendy et Ramos.

Au poste de gardien de but, c'est l'Italien du PSG Gigio Donnarumma qui est préféré au Belge Thibault Courtois. Il est accompagné devant lui par 3/4 de sa défense habituelle puisqu'Hakimi, Marquinhos et Kimpembe sont préférés aux Carvajal, Militao et Nacho, tandis que l'ancien du Bayern, David Alaba est aligné dans le couloir gauche. Si la défense a un fort accent parisien, la bataille du milieu de terrain est remportée par les Madrilènes dans le 11 du Français puisque Modric et Kroos accompagnent Verratti. Devant, l'ancien de l'OM a dû se creuser la tête pour décider qui accompagnerait les deux tricolores, Mbappé et Benzema. Il aurait pu choisir Vinicius auteur d'une très bonne saison, ou Messi qui revient bien mais il a décidé d'aligner le Brésilien Neymar. Un onze qui a en tout cas fière allure.