OL : la mise au point de Juninho sur la sanction contre Lucas Paqueta

Opposé au Sparta Prague ce jeudi soir en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a réussi à inverser la tendance. Menés 2-0, les Gones ont finalement remporté ce match sur le score de 4-3, et l'entrée de Lucas Paqueta à la pause a fait du bien. Car au coup d'envoi, le milieu brésilien avait pris place sur le banc. La raison ? Le principal concerné était arrivé en retard à la causerie d'avant-match et Peter Bosz avait décidé de le sanctionner.

Interrogé après la partie, le directeur sportif Juninho a fait une petite mise au point : «j'ai déjà discuté un peu avec son agent aussi et malheureusement, il n'y a pas de choix. C'est décidé avant (avec les valeurs du club). On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard, la porte était déjà fermée. Et à partir du moment où elle est fermée et que le coach démarre la causerie, si un joueur n'est pas rentré, il sait que quelque chose va se passer.»