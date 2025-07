Bernard Messi, co-fondateur d’Impulstar : «on ne se pose pas de limites, on se laisse rêver»

Foot Mercato : d’un tournoi de quartier à un tournoi international, Impulstar a pris de l’ampleur depuis sa création. Quels sont les secrets de ce changement dimension ?

Bernard Messi, co-fondateur d’Impulstar : le secret de ce changement de dimension d’Impulstar, c’est déjà beaucoup de travail. Je pense à une vision, une vision avec Meïssa N’diaye, mon associé, je pense qu’on partage la même vision, qui est d’avoir l’ambition de se projeter toujours plus haut, année après année, de ne pas se fixer de limites, et je pense à avoir une vision 360°, axée sur le social, sur le sportif, et sur l’événementiel. À chaque fois, on ne se pose pas de limites, et comme dit le slogan, on se laisse rêver.

« on veut fédérer, ça nous tient à cœur »

Foot Mercato : quelles sont les valeurs que Impulstar souhaitent incarner ?

Bernard Messi : les valeurs qu’on souhaite incarner, c’est le respect et l’ambition, je pense que ce ne sont que les valeurs positives, les valeurs autour du sport, les valeurs qui nous permettent un peu tous de se retrouver, et de continuer à fédérer. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de choses qui nous divisent, et aujourd’hui, on veut fédérer, ça nous tient à cœur, et ce sont toutes les valeurs du sport, toutes celles qui sont autour du sport, qu’on souhaite incarner.

Foot Mercato : pourquoi avez-vous décidé d’ouvrir votre centre Impulstar Park ?

Bernard Messi : déjà pour la belle histoire, c’est à la suite d’une discussion en 2019 avec Rafael Cerdeira, co-fondateur ce Foot-Max, ce sont des amis qui sont à Argenteuil depuis une quinzaine d’années, qui ont un centre de foot et qui ont une expertise, donc on s’est dit pourquoi pas réunir nos expertises autour d’un même projet, et ça a donné Impulstar Park.

Foot Mercato : quels sont les futurs projets de Impulstar ??

Bernard Messi : les futurs projets ce sont la grande finale qui arrive à Paris, à la rentrée, le 23 octobre, où il y aura le Brésil, la Suisse, il y aura le gagnant de la tournée qu’on a faite en Afrique, et en Île-de-France, à Marseille, et des différentes étapes dans lesquelles on a fait escale. Réussir à faire le lancement du centre avec une académie, avec une très grande partie sociale à l’intérieur, sur laquelle on va se consacrer, et je pense que réussir la finale, c’est une très bonne étape, de continuer à faire une très bonne édition qui soit une réussite, et qui puisse toujours avoir autant d’échos.

« Impulstar, c’est une fibre familiale. C’est l’évolution, c’est la réussite »

Foot Mercato : qu’est-ce que représente Impulstar pour vous ?

Dinos, rappeur : Impulstar, c’est le street football en France. Et au-delà de ça, c’est une institution, maintenant. C’est même une marque qui a donné la chance à de nombreux talents qui sont devenus pros au final, tu vois. Et même des talents qui sont devenus rappeurs, comme Tiakola qui y a participé en tant que joueur et ensuite en tant qu’artiste.

Rim’K, rappeur : Impulstar pour moi, c’est plus que du football, c’est plus qu’une bande de jeunes qui ont de l’ambition. Pour moi, c’est un mouvement en fait, c’est plein de choses en même temps. Et du coup, c’est des choses qui me parlent beaucoup parce que l’initiative, elle vient de gens de quartiers populaires comme dans celui où j’ai grandi. Et puis en même temps, c’est une chance pour les petits frères parce qu’il y a plein de jeunes talents chez nous et il y en a qui n’ont pas forcément la chance d’être mis en lumière. Et grâce à Impulstar, ils ont cette chance-là. Donc, voilà, on est très fiers.

Foot Mercato : comment trouvez-vous le complexe Impulstar ?

Dinos : c’est magnifique et je n’ai même pas encore tout vu, mais c’est magnifique, c’est impressionnant. En fait, c’est d’autant plus touchant quand tu sais que ce sont tes proches qui ont créé ça, tu ne te rends pas compte et quand t’arrives, tu vois comment c’est fou. C’est une sorte de plateforme pour les jeunes, pour qu’ils puissent venir jouer au foot, se régaler avec des tournois etc.

Foot Mercato : plusieurs jeunes ont participé au tournoi et sont aujourd’hui devenus des joueurs professionnels, ce sont des parcours qui vous inspirent ?

Rim’K : à fond. Ce sont les chances que nous, on n’a pas eu, quand on était plus jeunes. Nous, on aurait eu Impulstar, peut-être qu’il y en a un parmi d’entre nous, au lieu de faire du rap, il aurait fait du foot, parce qu’il avait le talent pour le faire. Mais on était dans les petits clubs de banlieue. Le club lui-même n’a pas d’ambition, donc comment toi-même, tu veux avoir des ambitions ? Donc c’est là où vraiment, c’est juste exceptionnel ce qu’ils arrivent à faire.