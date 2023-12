Le PSG va jouer avec un maillot spécial contre Le Havre

Le PSG a de la suite dans les idées. Après la venue de Kang In-lee cet été contre 22 M€ en provenance de Majorque, le club de la capitale va jouer avec un maillot un peu spécial à l’occasion de son déplacement au Havre ce dimanche (13h, 14e journée de Ligue 1). Les joueurs auront leur nom floqué en coréen. L’horaire du match n’est d’ailleurs pas un hasard puisqu’il sera 21h à Séoul. Le PSG en profite même pour organiser un évènement avec ses fans locaux dans la capitale coréenne.

« La soirée sera animée par des artistes locaux et offrira aux fans la possibilité de personnaliser leurs maillots sur place », précise le communiqué parisien. L’arrivée du milieu de terrain a grandement contribué à faire augmenter son nombre de suiveurs sur les différents réseaux sociaux, compensant d’ailleurs ceux que les départs de Neymar et Messi ont fait fuir. La Corée serait même devenue le 2e plus gros marché du club en termes de merchandising et représenterait 70% des ventes en ligne. Le flocage Lee a carrément dépassé celui de Mbappé à l’étranger. En revanche, cette opération a un coût pour le consommateur puisqu’il faudra débourser 117 euros pour ce maillot spécial, et 172 euros pour obtenir celui porté par l’un des joueurs dimanche.