Espagne - France : les compositions probables

L’équipe de France va-t-elle enchaîner une deuxième finale d’un grand tournoi international ? Après avoir disputé (et perdu) la finale de la Coupe du Monde 2022, nos Bleus jouent ce soir une place pour la finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne. Les joueurs de Didier Deschamps ne sont certes pas les plus flamboyants du tournoi, mais ils confirment qu’ils savent répondre présents dans les grandes occasions.

Ce soir, à l’heure de coucher son onze de départ, DD aura la chance de ne compter aucun absent. Les compteurs des cartons ont été remis à zéro et aucun absent sur blessure n’est à déplorer. Pour espérer contenir et vaincre la séduisante Roja de Luis De la Fuente, le Bayonnais devrait à nouveau faire confiance à son 4-3-3 type et à un groupe presque inchangé.

Un sacrifié chez les Bleus, trios absents côté espagnol

Mike Maignan sera le gardien du but tricolore et sera épaulé par les autres stars françaises de la compétition, à savoir Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernandez. Au milieu, c’est là où DD nous réserve une surprise. De retour de suspension, Adrien Rabiot retrouverait sa place aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Résultat : Antoine Griezmann serait le grand sacrifié puisque l’attaque choisie par Deschamps serait le trio Mbappé-Kolo Muani-Dembélé.

En face, De la Fuente nous prépare du classique, même s’il devra composer avec trois absents de marque : Pedri (blessure), Dani Carvajal et Robin Le Normand (suspendus). Ce qui n’empêchera pas le patron de la Roja d’aligner un 4-2-3-1. Simon sera dans les cages avec, devant lui, un quatuor défensif composé de Navas, Nacho, Laporte et Cucurella. Au milieu, l’excellent Ruiz accompagnera Rodri à la récupération, tandis que Yamal, Olmo et Williams seront chargés d’alimenter Morata en munitions. Coup d’envoi à 21h.